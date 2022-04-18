Стан двох травмованих у результаті ворожого обстрілу Львова дуже тяжкий, зазначив Садовий.

Серед жертв ракетного обстрілу Львова - працівники станції техобслуговування автомобілів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у львівському медіацентрі "Україна" заявив мер Львова Андрій Садовий.

"Одна із ракет вдарила про станції техобслуговування автомобілів. Там були люди, які тільки-но прийшли на роботу. В результаті - семеро загиблих, 11 травмованих, двоє із них у дуже тяжкому стані, лікарі роблять усе можливе і неможливе. Також знищено близько 40 автомобілів", - розповів він.

Окрім того, за словами Садового, у восьми будинках на сходовій клітці повилітали вікна, також без вікон залишилася одна із львівських шкіл. Від ударної хвилі розбиті вікна і в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці.

Нагадаємо, за інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, сьогодні близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону. Три ракети влучили в об’єкт військової інфраструктури - склади, які не використовувались, одна - в будівлю шиномонтажу.

Станом на 12:30 відомо про сім загиблих та 11 постраждалих. Серед постраждалих - одна дитина.

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