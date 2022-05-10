Рашисти протягом 9 травня обстрілювали комбінат "Азовсталь" у блокадному Маріуполі й продовжують нищити завод зараз.

У результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є поранені, але наразі захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина". Його цитує "Українська правда".

"Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо куди їх всіх евакуювати", - сказав Паламар.

Російські війська протягом 9 травня обстрілювали комбінат "Азовсталь" у блокадному Маріуполі й продовжують нищити завод зараз.

За даними полку "Азов", за минулу добу росіяни здійснили 34 літако-вильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників, на територію заводу "Азовсталь".

Як повідомляв УНІАН, 9 травня, після виїзду евакуаційної колони ООН за межі Донеччини, окупанти вчергове почали штурм "Азовсталі" та намагалися здійснити прорив через міст, який був воротами евакуації.

Вас також можуть зацікавити новини: