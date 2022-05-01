За його словами, війна в Україні є "моторошним занепадом людства".

Папа Франциск з у недільному зверненні закликав відкрити безпечні гуманітарні коридори з заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомляє Vatican News.

Він заохотив протягом травня щодня молитися за мир, відразу скерувавши свою думку до "Міста Марії" – Маріуполя, знищеного бомбардуваннями.

"Сьогодні розпочинається місяць, присвячений Божій Матері. Заохочую всіх вірних та спільноти проказувати кожного дня травня молитву Розарію за мир. Думка відразу лине до українського міста Маріуполя, "Міста Марії", варварськи бомбардованого та знищеного. Також і тепер, звідсіля, повторюю заклик, аби були надані безпечні гуманітарні коридори для людей, що заблоковані в меткомбінаті цього міста", – сказав Папа Франциск, промовляючи до вірних після проказування молитви "Царице Неба" в неділю, 1 травня 2022 р.

Він також звернув увагу на трагедію депортованих дітей.

"Страждаю і плачу, коли думаю про страждання населення України, особливо, найслабших, похилих віком, дітей. Навіть надходять жахливі повідомлення про вигнаних і депортованих дітей. І в той час, як ми є свідками моторошного занепаду людства, разом з багатьма стривоженими людьми запитую, чи дійсно відбуваються пошуки миру; чи дійсно існує воля запобігати безперервній військовій і вербальній ескалації, чи робиться все можливе для того, щоби замовкла зброя", – сказав далі Святіший Отець.

Він закликав не піддаватися "логіці насильства, спотвореній спіралі озброєнь".

"Нехай буде обрана дорога діалогу та миру! Молімося", – сказав Папа, після чого на площі запанувала молитовна тиша.

Як писав УНІАН, за інформацією італійської газети Il Messaggero, понтифік тричі звертався до російського диктатора з проханням дозволити евакуацію цивільних осіб з "Азовсталі" на судно під папським прапором, але всі три рази отримував відмову.

Раніше сьогодні влада Маріуполя оголосила про можливість евакуації мирного населення на підконтрольну територію України.

29 квітня ворог використав режим тиші, щоб просунутися вперед на рубежах навколо "Азовсталі". Спроба вийшла невдалою. 30 квітня у міській раді Маріуполя повідомили, мовляв, з'явилася надія на евакуацію.

Заступник командира маріупольського "Азова" Святослав Паламар з позивним "Калина" пізніше сповістив, що в Маріуполі обидві сторони дотримуютья режиму тиші. Також вдалося дістати з-під завалів на території "Азовсталі" двадцять цивільних. Їх відправили в обумовлене місце, звідки група повинна була відправитися в Запоріжжя. При цьому, за його словами, не було відомо про евакуацію поранених військових.

Нагадаємо, 26 квітня генсек ООН Антоніу Гутерріш провів зустріч з Путіним у Москві. Після завершення зустрічі він переконував, що Москва нібито погодилася на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з "Азовсталі".

Наступного дня в Кремлі цю інформацію спростували. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу в Кремлі, що конкретних домовленостей щодо евакуації з "Азовсталі" з ООН у Росії немає.

Після цього Гуттеріш прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Після неї президент України заявив, що евакуація з Маріуполя можлива за допомогою ООН.

24 квітня мер міста Вадим Бойченко заявляв, що більш як 100 тисяч населення залишається в місті і благає про порятунок, але росіяни зривають евакуацію.

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