Через проблеми з відновленням роботи Маріупольського порту окупанти приступили до спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території порту залізницею.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та ст. Сартана. Також повідомляють про одночасну спробу відновлення залізничних колій в районі Волновахи. Декілька десятків мільйонів доларів США - достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя. Росія - країна-мародер. Русский мир - лише знищення і пограбування", - наголосив Андрющенко.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Російська влада назвала війну в нашій державі "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" населення.
Ворогу вдалося заблокувати Маріуполь. Супротивник відкривав вогонь по місту з різного озброєння, скидав авіабомби. Українська влада повідомляла, що жертвами агресії Росії у місті стали понад 20 тисяч осіб.
У Маріупольській міськраді попередили, що місту загрожує епідемічна катастрофа через хаотичні поховання та літні дощі.