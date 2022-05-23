"Русский мир" - це лише пограбування і знищення, зазначив радник мера Маріуполя.

Через проблеми з відновленням роботи Маріупольського порту окупанти приступили до спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території порту залізницею.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та ст. Сартана. Також повідомляють про одночасну спробу відновлення залізничних колій в районі Волновахи. Декілька десятків мільйонів доларів США - достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя. Росія - країна-мародер. Русский мир - лише знищення і пограбування", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Російська влада назвала війну в нашій державі "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" населення.

Ворогу вдалося заблокувати Маріуполь. Супротивник відкривав вогонь по місту з різного озброєння, скидав авіабомби. Українська влада повідомляла, що жертвами агресії Росії у місті стали понад 20 тисяч осіб.

У Маріупольській міськраді попередили, що місту загрожує епідемічна катастрофа через хаотичні поховання та літні дощі.

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