Біля мелітопольського елеватора мешканці бачили чорний дим, зазначив мер.

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунало два гучних вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Окупати невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучних вибухи", - наголосив Федоров.

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Як зазначив міський голова, поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим. З'ясовуються подробиці.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники захопили Мелітополь, але не зламали спротив. У місті не раз лунали вибухи.

Зокрема, 19 вересня стало відомо, що на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя вчергове пролунали вибухи.

Варто зазначили, що, за даними Івана Федорова, із захопленого міста вже виїхали понад половина жителів.

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