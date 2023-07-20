Було кілька десятків ворожих повітряних цілей становила, зазначила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважує, що під час нічного удару російських окупантів по півдню країни було застосовано ракети різного базування.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону. Говорячи про наслідки сьогоднішніх нічних ударів російських загарбників, Гуменюк зауважила, що третю ніч поспіль вони атакують Одеську та Миколаївську області.

"Це атаки, спрямовані, зокрема з акцентом на портову інфраструктуру. І зрозуміло, що відразу після того, як Росія почала риторику про свої умови пролонгації зернової угоди, вона почала переходити на мову шантажу", - сказала вона.

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Так, цей шантаж наразі вже перейшов у вогневий. "Цієї ночі знову була застосована масована мішана ракетно-дронова атака по південних регіонах. Є влучання і на Миколаївщині, і на Одещині. Є постраждалі", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що на Миколаївщині було пошкоджено житловий будинок, а в середмісті Одеси було зруйновано адміністративну будівлю.

"Наслідки ще уточнюються, тому що вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато будинків навколо і різних будівель навколо. Є інформація вже щонайменше про чотирьох постраждалих, яким надано медичну допомогу", - сказала речниця.

Гуменюк також зауважила, що влучання в Одеській області стосуються об’єктів логістики - це складські приміщення. "Остаточні дані ще уточнюються. Але ми знаємо, що були застосовані ракети різного базування. Долучався до атаки і підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація з випуском ракет типу Х-22, і застосовувалися берегові ракетні комплекси типу "Онікс", імовірно і "Іскандер", - сказала Гуменюк.

Вона також зауважила, що загальна кількість ворожих повітряних цілей становила понад 20.

Війна в Україні - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 липня російські окупанти атакували південні регіони України ракетами. Було зафіксовано пуски ракет Х-22 та "Онікс". Також фіксувалася активність ударних безпілотників "Шахед".

Унаслідок удару по центру Миколаєва спалахнули 3-поверховий житловий будинок та гаражі. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про 18 постраждалих, дев’ять з них - госпіталізовані, в тому числі п’ятеро дітей.

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