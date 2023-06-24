Внутрішнє протистояння в Росії є ознакою краху режиму, вважають у ГУР.

Заколот в Росії, організований ватажком російської приватної компанії "Вагнер", якого називали "кухарем" диктатора Володимира Путіна, є прямим наслідком вторгнення в Україну.

Протистояння, яке виникло в РФ, - ознака краху режиму, розповів представник українського Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі "РБК-Україна".

"Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України", - зазначив співбесідник.

Відео дня

Євген Пригожин влаштував заколот у РФ - що відомо

Після того, як 23 червня Євген Пригожин звинуватив російських військових, якими командує Міноборони РФ, в обстрілі "вагнерівців", і було анонсовано покарання військового керівництва за знищення найманців та десятків тисяч російських солдатів, в країні стало дуже гаряче.

ЗМІ дізналися, що найманці вже захопили військові об'єкти та адміністративні будівлі Воронежа. Раніше повідомлялося, про те, що члени ПВК "Вагнер" взяли під контроль Ростов-на-Дону.

Повідомлялося, що посіпаки Пригожина рухаються на Москву. Варто зазначити, що у Воронежі, Москві та Московській області оголосили режим контртерористичної операції.

Російський диктатор Володимир Путін вже висловився про те, що коїться. Він назвав дії Пригожина "зрадою".

Вас також можуть зацікавити новини: