Російська влада нібито вирішила запобігати можливим терактам.

Заколот в Росії, організований ватажком приватної військової компанії "Вагнер", путінським "кухарем" Євгеном Пригожиним у самому розпалі - через нього на частині території країни почали контртерористичну операцію.

Режим КТО запровадили в Москві та Московській області, пише "РИА Новости" в Telegram, посилаючись на відомості Національного антитерористичного комітету РФ. "З метою запобігання можливим терактам на території Москви і Московської області запроваджено режим контртерористичної операції", - наголошується у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що такий же спецрежим запроваджений у Воронежі.

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Після того, як 23 червня Євген Пригожин звинуватив підконтрольних Міноборони РФ в обстрілі членів ПВК "Вагнер", найманці просуваються російською територією, щоб покарати військове керівництво - тих, хто знищив їхніх хлопців і "десятки тисяч життів російських солдатів".

Російські силовики мали зупинити "вагнерівців", ЗМІ повідомляли про перестрілку. З'явилася інформація про те, що найманці знищили два вертольоти. Пригожин стверджував, що на його бік вже перейшли десятки силовиків.

Крім того, ватажок найманців заявив, що ейого посіпаки взяли під контроль військові об'єкти, розташовані в Ростові-на-Дону. За непідтвердженими відомостями, колона "вагнерівців" рухалася у бік Москви.

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