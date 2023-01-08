Супротивники вночі били по відносному тилу, зазначили у Донецькій ОВА.

У Соледарі внаслідок обстрілу з боку російських окупантів одна людина загинула, а одна поранена.

Вночі ворог вів обстріли на різних ділянках лінії фронту та бив по відносному тилу, про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула та 1 людина поранена у Соледарі. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Парасковіївці", - зазначив він.

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Кириленко повідомляє, що після півночі ворог завдав сім ракетних ударів по Краматорську - пошкоджено освітній заклад, промисловий об'єкт та гаражний кооператив та два - по Костянтинівці, у промзону. Обійшлося без жертв.

"На Донецькому напрямку найбільш активно росіяни стріляли по Курахівській громаді. У Кураховому пошкоджено тепломережі, у Курахівці - 3 приватні будинки, у Вовчанці - господарчі приміщення, в Острівському - 2 будинки та літню кухню. Протягом ночі тривали артобстріли Мар'їнки, а на ранок обстрілу з "Градів" зазнала Авдіївка - ніхто не постраждав", - повідомив Кириленко.

Він також зазначив, що близько 20 обстрілів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади. За його словами, постраждалих немає, а обсяги руйнувань встановлюють.

Ситуація в Соледарі - сьогодні це треба знати

Повідомлялося, що у Соледарі тривають важкі бої з ворогами. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий сказав, що ворог не контролює місто й зазнає великих втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович говорив, що окупанти атакують Соледар, бо намагаються відрізати місто від Бахмута.

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