Це вже 25-тий терористичний обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК.

У Святвечір окупанти атакували одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго.

Це теплова електростанція (ТЕС), що вже зазнавала терористичних обстрілів, повідомили в прес-службі компанії.

"Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки. Це вже 25-тий терористичний обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК", – йдеться в повідомленні.

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В ДТЕК зауважили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, та нагадали, що для безпеки на підприємствах знаходяться тільки критично важливі співробітники.

"Перемир’я" на Різдво

В четвер напередодні різдвяних свят російський диктатор Володимир Путін оголосив про "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення" з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня.

В Офісі президента назвали це "перемир’я" лицемірством і пропагандистським жестом та пояснили, що ворог зацікавлений в зниженні інтенсивності боїв і ударів по своїх логістичних центрах.

Своєю чергою американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, що перемир’я вигідне загарбникам, і через нього українські воїни могли б втрачати ініціативу на полі бою.

Попри власні заяви окупанти не припинили на Різдво бити по містах України.

Били по цивільній інфраструктурі, завдали ракетних ударів по Краматорську і по Костянтинівці у Донецькій області.

Крім цього, як повідомили в Генштабі, бої йшли в Луганській області (біля Стельмахівки, Макіївки та Білогорівки) та Донецькій області (біля Роздолівки, Соледара, Бахмута, Залізного, Первомайського, Водяного і Побєди).

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