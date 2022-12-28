Вороги за добу завдали десятки ударів по регіону, зазначив голова Сумської ОВА.

За добу російські окупанти близько 70 разів обстріляли прикордоння Сумської області.

Ворог вдарив по п’яти прикордонних громадах області, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його даними, у Краснопільській громаді росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.

Відео дня

Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території Росії - 13 мін розірвалися на прикордонні. Крім того, по Зноб-Новгородській громаді противник ударив тричі - зафіксовано 14 "прильотів" із мінометів та автоматні черги.

"Середино-Будська громада: 10 ворожих снарядів із САУ розірвалися на прикордонні... Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 "прильотів") та артилерію (15 "прильотів")", - розповів Живицький.

Голова ОВА уточнив, що у всіх випадках минулося без людських жертв.

Ситуація в Сумській області - що треба знати

Росіяни вже не раз обстрілювали Сумську область з різного озброєння, є жертви, постраждалі та багато руйнувань.

11 грудня стало відомо, що супротивники в регіоні обстріляли дві прикордонні громади. Під ворожий вогонь потрапила похоронна процесія, люди встигли сховатися в укриття.

Вас також можуть зацікавити новини: