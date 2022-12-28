За добу російські окупанти близько 70 разів обстріляли прикордоння Сумської області.
Ворог вдарив по п’яти прикордонних громадах області, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його даними, у Краснопільській громаді росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.
Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території Росії - 13 мін розірвалися на прикордонні. Крім того, по Зноб-Новгородській громаді противник ударив тричі - зафіксовано 14 "прильотів" із мінометів та автоматні черги.
"Середино-Будська громада: 10 ворожих снарядів із САУ розірвалися на прикордонні... Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 "прильотів") та артилерію (15 "прильотів")", - розповів Живицький.
Голова ОВА уточнив, що у всіх випадках минулося без людських жертв.
Ситуація в Сумській області - що треба знати
Росіяни вже не раз обстрілювали Сумську область з різного озброєння, є жертви, постраждалі та багато руйнувань.
11 грудня стало відомо, що супротивники в регіоні обстріляли дві прикордонні громади. Під ворожий вогонь потрапила похоронна процесія, люди встигли сховатися в укриття.