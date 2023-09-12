Зокрема, українські захисники знищили 4 ворожих дрони на цьому напрямку.

Українські військові продовжують просуватися на південному фланзі в районі Бахмута Донецької області. Напередодні ворог атакував українські позиції біля 600 разів, водночас Сили оборони завдали окупантам втрат та знищили чимало "цікавих" зразків російської теїніки.

Як розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш, на тому напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Українські військові ліквідували 222 російських окупанти. Також було знищено ворожу техніку.

"З цікавого вдалося знищити станцію відеоспостереження "Муром-М". Це спеціальна станція, яка в режимі реального часу дозволяє моніторити ситуацію на полі бою і передавати дані на командні пункти. Крім цього, дуже добре працює наша радіоелектронна боротьба (РЕБ). Наші хлопці за минулий день на всій лінії відповідальності Східного угруповання військ зірвали понад 200 бойових завдань противника, не дали долетіти їхнім дронам, не дійшла інформація по раціях, і їм не вдалося виконати свої завдання", – додав він.

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Крім того, Євлаш повідомив, що українські захисники знищили чотири ворожих безпілотники на Бахмутському напрямку. Йдеться про "Орлани", "Ланцети", дрони ZALA та FPV-дрони.

"З цікавого, що показує дефіцит у противника безпілотників, – БпЛА SuperCam, величезна машина 3,5 метра розмах крил, вона сама не може піднятися в небо, для цього використовують балістичну систему, яка виштовхує цей пристрій у повітря. Вона використовувалася в цивільних мирних цілях для формування карт різними дослідниками, картографами, істориками. Тепер вони використовують уже й таку техніку, компенсуючи дефіцит знищеної в зоні відповідальності Східного угруповання військ", – наголосив Євлаш.

Водночас він зауважив, що Сили оборони мають успіхи на південному фланзі в районі Бахмута – це "безпосередньо і сам Бахмутський напрямок, Кліщіївський, Андріївський, Курдюмівський".

"Там наші захисники з боями просуваються вперед, змушуючи противника відходити і займати раніше заготовлені рубежі, але це ненадовго, і ми продовжуємо виконувати поставлені завдання", – констатував Євлаш.

Війна в Україні: ситуація на сході

На Луганщині окупанти намагаються віднайти слабке місце в обороні українських військ. Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що зараз ситуація на східному напрямку дуже динамічна. Ворог зосередив свої зусилля на район Новоселівки.

Водночас на Донеччині триває український контрнаступ в районі Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони одночасно стримують контратаки російських окупантів на Бахмутському напрямку.

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