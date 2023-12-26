Він висловив думку, що ЗСУ можуть вигнати окупантів з Криму за наявності відповідного озброєння.

Якби західні партнери України зважилися передати ЗСУ більше далекобійних ракет, російські окупанти не змогли б використовувати для атак на цивільну інфраструктуру анексований Крим.

Таку думку висловив колишній командувач армією США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес в X (Twitter). "Якби в України була ще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow або SCALP? Крим став би непридатною для Росії базою... Ні військово-морського флоту, ні військово-повітряних сил, ні запусків дронів проти цивільних, ні логістичного вузла для підтримки російської оборони на півдні України... ні Керченського мосту", - підверкнув генерал.

Нагадаємо, в цьому місяці Ходжес заявив, що всі західні союзники, в тому числі і США, повинні чітко заявити, що хочуть перемоги України, це створить потужні передумови для посилення військової допомоги.

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Знищення "Новочеркаська" в Криму

Сьогодні вранці Повітряні сили повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії знищила тактична авіація ЗСУ.

У РФ вже підтвердили, що корабель ЧФ РФ в окупованому Криму був пошкоджений. Там також заявили, що відразу ж збили два українських Су-24.

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