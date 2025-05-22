Раніше в ГУР анонсували, що обмін може відбутися до кінця тижня.

Україна вже підготувала та передала Росії список імен для обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу". Про це УНІАН повідомив представник ГУР, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Жодних інших подробиць він не розкрив.

Україна та РФ готують великий обмін

Як повідомляв УНІАН, 16 травня у Стамбулі під час зустрічі представників України та РФ було домовлено здійснити обмін за формулою "тисячу на тисячу".

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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що очікує масштабного обміну вже на цьому тижні. "Щодо списків, ви ж розумієте, буде обмін, скажімо так, - кого зможемо забрати, того будемо забирати, і так само віддавати", - сказав Буданов.

Також керівник ГУР сказав, що не бачить особливих проблем, аби здійснити обмін за формулою "тисяча на тисячу".

Сьогодні, 22 травня, президент Володимир Зеленський розповів про кроки із реалізації домовленості щодо звільнення з російського полону тисячі українців. "Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - зазначив Зеленський.

За словами президента, під час наради з підготовки обміну були заслухані доповіді щодо контактів із росіянами. Зокрема, міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості. Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу президента. "Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", - повідомив Зеленський.

"Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає", - підсумував глава держави.

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