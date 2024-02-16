Росіяни почали свій наступ з метою захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року.

У разі окупації Авдіївки, росіяни не зможуть швидко просунутися й захопити великі населені пункти на захід від міста. Війська агресора зазнали дуже великих втрат і для захоплення нових територій, їм потрібен тривалий період відновлення й відпочинку.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, росіяни почали свій наступ з метою захоплення Авдіївки у жовтні минулого року. Однак лише нещодавно вони почали тактично просуватися через місто після кількох місяців піхотних штурмів і хвиль масових механізованих атак з величезними втратами техніки й живої сили.

Аналітики похвалили ЗСУ за гарні оборонні укріплення, створені поблизу населених пунктів навколо Авдіївки, які противник також намагається захопити. Найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 кілометрів на захід від Авдіївки. Як зазначається, росіяни не демонструють готовність реалізувати швидке механізоване просування вперед і окупувати ці міста й села у найближчій чи навіть середньостроковій перспективі.

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"Російські війська втратили велику кількість живої сили і техніки на захоплення Авдіївки, тож їм, ймовірно, буде потрібен тривалий період консолідації, відновлення та відпочинку, перш ніж вони спробують здійснити подальші скоординовані наступальні дії в цьому районі", - пояснюють в ISW.

В Інституті вивчення війни припускають, що у випадку захоплення Авдіївки, російські загарбники навряд чи зможуть швидко просунутися далі. Потенційне захоплення міста, щонайбільше, створить умови для подальших обмежених тактичних переваг.

Бої за Авдіївку - останні новини

У 3-ій окремій штурмовій бригаді заявили, що російські окупаційні війська стягнули в Авдіївку Донецької області елітні війська.

Зараз окупанти проводять тактичне оточення міста, щоб створити умови, які змусять Збройні сили України залишити свої позиції, однак наші війська чинять запеклий спротив ворогу.

Воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка продовжують стояти в Авдіївці, попри безпрецедентні удари ворога.

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