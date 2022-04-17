Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Росія продовжує вбивати цивільних українців, здійснюючи обстріли житлових кварталів.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Зокрема, у неділю, 17 квітня, в результаті російських обстрілів у Донецькій області загинули дві людини (у Мар'їнці та Новопіллі), ще четверо були поранені. Крім того, у Бахмуті й Краматорську було надано медичну допомогу двом цивільним, пораненим на території Луганщини.

Кириленко зазначив, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

"За кожен злочин, скоєний на українській землі, росіяни зазнають покарання!" - наголосив Кириленко.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

За підрахунками ООН станом на 11 квітня внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули 1842 мирних жителі. Станом на 16 квітня російські окупанти вбили 202 українські дитини. Загалом жертвами загарбників стали понад 563 дитини.

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