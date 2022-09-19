Загарбники обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим об’єкти промислової зони міста.

Внаслідок обстрілів російських окупантів в Енергодарі знову немає водопостачання. Рашисти влаштували провокацію та обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"В Енергодарі місцеві мешканці повідомляють про провокації рашистських військових, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об’єктам промислової зони міста", - зазначив він.

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За словами Орлова, внаслідок цих обстрілів в частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання.

"Що саме пошкоджено та наскільки серйозно - з’ясовуємо", - додав мер.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Енергодарі йде підготовка до обов’язкової евакуації мешканців. Місто використовує для опалення виключно вторинне тепло з Запорізької АЕС, а якщо станція не буде працювати, то не буде можливості почати опалювальний сезон.

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