Внаслідок ранкових ударів по університету в Миколаєві постраждала одна людина.

Внаслідок ранкових ударів по університету в Миколаєві постраждала одна людина.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"За інформацією ОК "Південь", 18 серпня у Миколаєві було вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Постраждалих немає", - розповів він.

Також вночі, 19 серпня, близько 04:00, місто зазнало обстрілів ракетами типу С-300.

"Три ворожі ракети знову влучили в ЧНУ імені П. Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримала поранення. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - розповів голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 серпня окупанти знову обстріляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили, влучивши у будівлю двома ракетами С-300.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня окупанти вкотре атакували Миколаїв, у місті було чутно потужні вибухи. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що місто обстріляли ракетами типу С-300.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив окупанти випустили дві ракети по університету у Миколаєві, охоронець, який на момент обстрілу був у приміщенні, не постраждав, уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти навчального закладу.

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