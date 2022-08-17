Охоронець, який на момент обстрілу був у приміщенні, не постраждав.

Окупанти випустили дві ракети по університету у Миколаєві.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет - нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти. У момент обстрілу в університеті був лише охоронець. На щастя, він не постраждав", - повідомив він.

Сєнкевич також наголосив, що уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти навчального закладу.

"Усім, кому потрібно, безкоштовно видамо плівку та ОСБ-плити. Наразі наші комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі окупанти вкотре атакували Миколаїв, у місті було чутно потужні вибухи.

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