Пошкоджені і частково зруйновані житлові багатоповерхівки, офісний центр, школа в центрі міста та інші будівлі.

Внаслідок нічних обстрілів Миколаєва загинуло двоє людей, троє - дістали поранення.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Вона нагадала, що сьогодні вночі були нанесені ракетні удари по різним районам Миколаєва.

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За словами голови облради, пошкоджені і частково зруйновані житлові багатоповерхівки, офісний центр, школа в центрі міста та інші будівлі.

"Жодне з місць потрапляння ракет не має відношення до військових об’єктів і там навіть поблизу їх немає. На зараз вже відомо про двох загиблих і трьох поранених в результаті нічного обстрілу міста", - зазначила Замазєєва.

Вона також уточнила, що під удари потрапили населені пункти Баштанського району.

Зокрема, обстріли зафіксовані на території Широківської та Березнегуватської громад, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

"Загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях знаходяться 708 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 92 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - повідомила очільниця облради.

Як повідомляв УНІАН, вночі 14 вересня окупанти здійснили масований обстріл Миколаєва, пошкоджень зазнали зокрема й житлові будинки.

На місцях влучань працюють аварійні бригади та комунальники, які на деяких вулицях розчищають проїзд для громадського транспорту.

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