Внаслідок нічних обстрілів Миколаєва загинуло двоє людей, троє - дістали поранення.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Вона нагадала, що сьогодні вночі були нанесені ракетні удари по різним районам Миколаєва.
За словами голови облради, пошкоджені і частково зруйновані житлові багатоповерхівки, офісний центр, школа в центрі міста та інші будівлі.
"Жодне з місць потрапляння ракет не має відношення до військових об’єктів і там навіть поблизу їх немає. На зараз вже відомо про двох загиблих і трьох поранених в результаті нічного обстрілу міста", - зазначила Замазєєва.
Вона також уточнила, що під удари потрапили населені пункти Баштанського району.
Зокрема, обстріли зафіксовані на території Широківської та Березнегуватської громад, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
"Загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях знаходяться 708 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 92 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - повідомила очільниця облради.
Як повідомляв УНІАН, вночі 14 вересня окупанти здійснили масований обстріл Миколаєва, пошкоджень зазнали зокрема й житлові будинки.
На місцях влучань працюють аварійні бригади та комунальники, які на деяких вулицях розчищають проїзд для громадського транспорту.