Інформація про поранених та загиблих уточнюється, зазначають ЗМІ.

Під удар росіян потрапив торгівельний центр міста Нікополь (Дніпропетровська область). Про це повідомляє Суспільне.Дніпро.

"Війська РФ вдарили по одному з торговельних центрів Нікополя. Уточнюється інформація про поранених та загиблих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці влучання виникла пожежа. Офіційної інформації про наслідок удару поки немає.

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У Telegram Нікопольської РВА повідомляється, що наразі триває ворожа атака на місто.

"Загроза атаки FPV-камікадзе по Нікополю. Будь ласка, непричетні до ліквідації наслідків - залиште вулицю", - пише ЗМІ.

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РФ вдарила по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем’єром Греції. Вже після завершення атаки на брифінгу для ЗМІ Міцотакіс розповів, що під час удару офіційні особи двох країн перебували в Одеському морському порту.

Зеленський та його штаб показували порт і розповідали про його значення, а також про те, що треба, щоб розширити можливості морського коридору для цивільних суден.

Також сьогодні вночі окупати здійснили масовану дронову атаку по Україні - запустили 42 ударні безпілотники, з яких 38 вдалося ліквідувати українським Силам оборони. Зокрема, "шахеди" знищені на території Одеської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської, Черкаської, Хмельницької та Вінницької областей.

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