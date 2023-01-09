Раніше повідомлялось про десятьох потерпілих.

Кількість поранених внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Очакова Миколаївської області зросла до 15.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. За її словами, серед поранених під час ворожої атаки є дитина 2 років.

"На жаль, кількість поранених в Очакові зростає. На зараз вже 15 поранених", - повідомила вона о 20:44.

Відео дня

Обстріл Очакова

Як повідомляв УНІАН, 9 січня російські окупанти обстріляли портову та інфраструктуру Очакова.

Внаслідок атаки було руйновано кілька адмінбудівель, пошкоджені житлові будинки та лікарня. Повідомлялось, що поранення дістали десять людей, серед них – дворічна дитина.

В Офісі президента України повідомляли, що в Очакові пошкоджено понад 100 будинків.

Як відомо, Очаків продовжує потерпати від російських атак. Нагадаємо, що у вересні російські окупанти вдарили по місту та знищили елеватор з тисячами тонн зерна. Також восени вони били по береговій зоні Очакова.

У жовтні у Підрозділі Військово-морських сил Збройних сил України відзвітували про знищення спостережного пункту російських військ та двох ударних дронів біля Очакова.

Наприкінці грудня російська армія знову вдарила по місту. Внаслідок цієї атаки одна людина отримала контузію, також було пошкоджено житлові будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: