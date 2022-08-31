Інтенсивність обстрілів міста супротивниками зростає, зазначив мер.

Окупанти вночі вдарили по Слов'янську з РСЗО та ракетами С-300.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів мер міста Вадим Лях.

"Місто знову обстріляли. Ворог використовує тяжку зброю - РСЗО і ракети С-300. На щастя, загиблих немає", - зазначив він.

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Лях наголосив, що інтенсивність обстрілів міста зростає, тому що обстрілюють не лише вночі, а й вдень.

За словами мера, в Слов'янську різні ступені пошкодження отримали близько 600 будинків, а загалом в місті 615 багатоповерхівок і до 20 тисяч приватних будівель.

Нагадаємо, вночі окупанти завдали удару по Слов'янську. Прилетіло на вул. Торська та Світлодарська, обійшлося без жертв.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу в Донецькій області через окупантів загинули чотири особи, а ще дві - отримали поранення.

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