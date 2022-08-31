Через окупантів дві особи отримали поранення.

За минулу добу російські військові вбили чотирьох мирних жителів Донеччини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Кліщіївці, 1 у Бахмуті та 1 у Корсунівці. Ще 2 людини отримали поранення", - повідомив він.

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Кириленко також вкотре наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивники не раз обстрілювали цивільну інфраструктуру, зокрема, у Донецькій області. Лише в одному Маріуполі жертвами ворогів стали десятки тисяч осіб.

Уряд наприкінці липня створив Штаб з евакуації жителів регіону. Влада запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів області перед початком опалювального сезону.

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