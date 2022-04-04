В результаті ворожої атаки в обласному центрі ніхто не постраждав, зазначив очільник Тернопільської ОВА.

Російські загарбники спробували зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у Телеграм.

"Під час повітряної тривоги, приблизно о 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі", - написав він.

Він зазначив, що постраждалих немає, а на місці працюють працівники ДСНС та поліції.

Труш попросив не публікувати фото і не поширювати неофіційної інформації.

Нагадаємо, вранці 4 квітня міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що вночі в обласному центрі було чути вибух, і його причини з'ясовують. Він зазначав, що варто зачекати офіційних даних щодо ракетного обстрілу Тернопільщини.

Варто зазначити, що рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, розташовані в центрі та на сході нашої держави. Пізніше супротивник запускав ракети й по західній частині України, зокрема, під Львовом було атаковано Міжнародний центр миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон).

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