Через ворожі обстріли поранення отримали 5 дітей.

На Харківщині за добу через російські обстріли загинуло двоє людей, 15 дістали поранення.

Найбільше постраждало село Грушівка в Куп'янському районі, саме там є жертви, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 2:00 ночі ворог завдав ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. Пошкоджено дві житлові багатоверхівки. На жаль, 1 людина отримала поранення, 10 людей через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах. На зараз - всі врятовані. Також від ракетних влучань часткового руйнування зазнала промислова будівля", - розповів він.

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Крім того, близько 18:00 21 вересня російські війська завдали двох ракетних ударів по інфраструктурному об'єкту Чугуївського району - без жертв та постраждалих.

Також протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківщини прилеглі до кордонів з РФ та лінією зіткнення.

"Найбільше постраждало с. Грушівка в Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів цього села загинуло 2 людей, 10 отримали поранення, в тому числі 4 дітей. 1 поранена дитина - 10-річний хлопчик, в тяжкому стані", - додав голова ОВА.

Синєгубов уточнив, що за даними Центру екстреної медичної допомоги, за добу у Чугуївському районі поранення отримало двоє людей, в Куп'янському районі - ще двоє поранених, в тому числі 16-річна дитина.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські окупанти вдерлися в Україну й обстрілювали різні об’єкти, зокрема, у Харківській області. Через супротивників було багато руйнувань, жертв й постраждалих.

Заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін на початку вересня повідомив, що через ворожі обстріли вже загинули 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тис. - поранені.

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