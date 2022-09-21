Через обстріл з боку окупантів у Харкові зруйновано дахи багатоповерхівок.

У Харкові врятували 10 людей, які опинилися заблоковані в пошкодженому від удару окупантів багатоповерховому будинку.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

"Наслідки нічного обстрілу Холодногірського району. У будинку, де були заблоковані мешканці, наша служба ДСНС врятувала 10 осіб, спасибі їм. За іншою адресою один поранений", - написав Терехов.

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За його словами, в обох багатоповерхівках, які потрапили під обстріл, зруйновані дахи, верхні поверхи та сходові клітки.

Нагадаємо, сьогодні після 02.00 ночі Ігор Терехов повідомив про ворожий ракетний удар по Холодногірському району міста - "прильоти" були по багатоповерхових житлових будинках. Мер сказав, що за однією адресою в результаті ракетного удару заблоковані люди, там працюють рятувальники.

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