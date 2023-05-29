Великописарівську громаду обстріляли ракетами з російського гелікоптера.

28 травня російські загарбницькі війська 14 разів обстріляли прикордоння Сумської області.

Як повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації, було зафіксовано 49 вибухів у Новослобідській, Великописарівській, Есманській, Зноб-Новгородській, Шалигинській, Юнаківській, Миропільській, Хотінській та Білопільській громадах.

Хотівську обстріляли з мінометів з російської території, зафіксовано три вибухи. Юнаківську - із САУ (п'ять вибухів) та міномету (один вибух). У Есманській також був один вибух внаслідок удару з міномету.

Відео дня

Зноб-Новгородську громаду обстріляли з артилерії (п'ять вибухів), Новослобідську (12 вибухів), Миропільську (шість вибухів) та Білопільську (три вибухи) - з міномету,

Великописарівську громаду з території РФ з російського гелікоптера обстріляли ракетами (НАР) – 10 вибухів. Шалигинська громада опинилася під мінометним обстрілом, сталося три вибухи. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат та руйнувань.

Російські обстріли: останні новини

Нагадаємо, що вчора російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Куп'янський район Харківської області, внаслідок цієї атаки постраждала жінка.

У ніч на 28 травня Росія запустила на територію України іранські ударні дрони Shahed-136/131. З 59 БПЛА українські захисники знищили 58.

Наразі в Україні знову лунає масштабна повітряна тривога. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони у кількох областях.

Вас також можуть зацікавити новини: