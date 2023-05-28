Внаслідок атаки постраждала жінка.

Російські загарбники вкотре обстріляли Куп'янський район Харківської області, постраждала жінка.

Як повідомляють у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області, 28 травня під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти Куп'янського району. На місця подій прибули рятувальники.

Окупанти вдарили по приватному сектору села Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

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Також під російський обстріл потрапив приватний сектор у селі Кучерівка. Внаслідок атаки отримала осколкові поранення місцева мешканка 1949 року народження.

Обстріли Харківської області: останні новини

Нагадаємо, що вчора російські загарбницькі війська вдарили по Купʼянську та Циркунах. Від цієї атаки загинув 60-річний чоловік, який перебував на подвір'ї. Ще одна жінка потрапила до лікарні.

Також днями в Ізюмському районі люди підірвалися на вибухонебезпечному пристрої - загинув чоловік, ще одну людину поранено.

18 травня окупаційні війська вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по будинку у Циркунах. Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє постраждали.

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