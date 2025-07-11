Крим та морський напрямок росіяни використовують для атак з повітря.

Атаки ударними дронами по Одесі у світлу частину доби, як це відбулося 11 липня, не було вже понад 2 роки. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ВСУ Дмитро Плетенчук.

"Сьогодні, на жаль, вдень було зафіксовано роботу "шахедів" по Одещині. Таких випадків (дронова атака вдень – УНІАН) не спостерігалося вже дуже давно, мабуть, понад 2 роки, якщо чесно. Ми долучилися до збиття, є й на нашому рахунку (збиття – УНІАН), але, на жаль, є у місті й пошкодження", - заявив Плетенчук.

За його словами, Крим та морський напрямок росіяни використовують з метою завдання ударів з повітря. Зокрема, окупований півострів періодично використовується для атаки балістикою, для запуску "шахедів" використовується Чауда та східне узбережжя.

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Плетенчук додав, що зранку у Чорному морі носіїв ракет "Калібр" не спостерігалося, але для ворога виведення в акваторію бойових одиниць для завдання удару – питання кількох хвилин. У цьому місяці застосування "Калібрів" поки не фіксувалося, але минулому місяця був сплеск – носії ракет морського базування, в тому числі надводні, залучалися для атак по Україні кілька разів. Водночас Плетенчук припустив, що таке збільшене застосування "Калібрів" могло бути пов’язано з нестачею в той момент іншого озброєння у росіян.

Підводні човни складніше виявляти, але підійти до нашого узбережжя вони не можуть.

"Автономність у них заявлена до 45 діб, але реально це два тижні… Потім вони повертаються в пункт базування. Тому є такі моменти, коли вони більш уразливі", - розповів представник ВМС.

Він додав, що зокрема в Новоросійську росіяни застосовують комплекс заходів, щоб не допустити в гавань українські морські дрони.

Удар по Одесі 11 липня - подробиці

Як писав УНІАН, вранці 11 липня російські окупанти завдали дронового удару по Одесі. "Шахеди" фіксувалися в різних районах міста – в середмісті, над морським портом, на Черемушках тощо, та в передмісті. За даними мерії, пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Відомо про 8 постраждалих, у стайні поранені коні, одна тварина загинула.

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