У різних районах Одеси було чутно гучні вибухи, судячи за все, йшла інтенсивна бойова робота бійців ПВО.

Одещину атакували ворожі дрони-вбивці. Близько 19:30 у Силах оборони півдня України наголосили, що зафіксовано рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Згодом повідомили, що напрямок руху - Білгород-Дністровський район. Вже приблизно о 20:00 стало відомо, що група "Шахедів" йде у напрямку Одеси.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попросив населення перебувати в укриттях.

"Одеський район, будь ласка, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Бережіть себе та близьких", - наголосив посадовець.

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У різних районах Одеси було чутно гучні вибухи, судячи за все, йшла інтенсивна бойова робота бійців ПВО.

Російські атаки "шахедами" - деталі

Ввечері 12 грудня російська армія атакувала ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136/131" об’єкти цивільної та припортової інфраструктури Одеси та Одеської області. В результаті, атаки поранено двох працівників комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано. Суттєвих руйнувань зазнали приміщення автомайстерні, де знищено три автомобілі та пошкоджено 11 машин. Окрім того, через удар росіян пошкоджено будівлю припортової інфраструктури в Одеському районі.

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