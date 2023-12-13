Руйнувань зазнала портова інфраструктура та комунальне підприємство в Одесі.

Під час дронової атаки по Одещині російські окупанти скористався густим туманом та цілив по мирних об'єктах.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, атаку ударними дронами, які ворог випустив по Одещині з тимчасово окупованого Криму, була спрямована по об'єктах цивільної інфраструктури регіону.

Під прикриттям густого туману, дрони заходили на удар, як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини. Силами протиповітряної оборони уражено всі дев’ять БпЛА типу Shahed-131/136. Однак один зі збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

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"Дві цивільних співробітників отримали поранення, вони госпіталізовані, їх стан задовільний. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, три - вигоріли вщент", - розповіли військові.

Також в Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.

У мерії Одеси уточнили, що постраждав мирний обʼєкт - територія комунального підприємства з цивільним автотранспортом - вантажним та легковим.

Нічна атака окупантів на Україну 12 грудня - що відомо

Нагадаємо, увечері 12 грудня російська армія запустила по Україні кілька груп дронів-камікадзе типу Shahed. Ударні БПЛА фіксували на межі Київської та Вінницької областей, в Кіровоградській області, на Одещині. Під час повітряної тривоги жителі Одеси чули гучні вибухи.

Згодом стало відомо, що під час атаки ворог спрямував БпЛА типу Shahed-131/136 по Одещині. Понад дві години тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони. Внаслідок атаки окупантів двоє людей отримали поранення, перелами та опіки. Один - у стані середньої важкості, інший - у важкому стані.

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