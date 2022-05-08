Вплив від руйнівних санкцій російська економіка, імовірно, відчуватиме найближчі десять років.

Кожен день війни з Україною росіянам коштує 900 мільйонів доларів.

Про це Newsweek повідомив головний редактор інформагентства SOFREP Шон Спунтс.

Витрати складаються з виплат російським солдатам, виробництво боєприпасів, куль і ракет, вартість ремонту втраченої або пошкодженої техніки.

Росія також має заплатити за тисячі одиниць критично важливої зброї і крилатих ракет, що були запущені під час війни, кожна з яких коштує близько 1,5 мільйона доларів.

Ці цифри не враховують, скільки Росія могла втратити у фінансовому сенсі через напад наприкінці лютого.

Одне з досліджень також показало, що прямі втрати від війні обійшлися Росії приблизно у 7 мільярдів доларів.

Вплив від руйнівних санкцій російська економіка, імовірно, відчуватиме найближчі десять років.

Експерти стверджують, що РФ може бути відкинута на цілих 30 років назад через падіння російського рубля. А рівень життя в Росії може знизитися протягом наступних 5 років.

Як писав УНІАН, Росія поспішно ремонтує радянську техніку через брак сучасної, втраченої у війні з Україною.

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