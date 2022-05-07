Станом на 7 травня Росія втратила в боях в Україні вже 1122 танків.

Росії для продовження бойових дій вже не вистачає сучасних танків. Для фронту спішно модернізують техніку минулого століття, що залишилася у спадок від СРСР.

Про це повідомляє в Telegram видання "Можем объяснить".

Так, бронетанковий завод в Єкатеринбурзі, за інформацією на порталі держзакупівель РФ, зайнявся модернізацією понад двохсот одиниць застарілої військової техніки.

Підприємству необхідно поставити 53 тисячі одиниць товару-контейнерів динамічного захисту "Контакт-1". Цього замовлення вистачить на те, щоб забезпечити бронезахист приблизно 230 танків.

Це свідчить про спробу модернізувати моделі 1970-1980-х років, які ще не оснащувалися динамічним захистом (вона заважає кумулятивним снарядам артилерії пропалювати броню).

Водночас "Контакт-1" є застарілим захистом, ще в 1985 розробили "Контакт-5". Спочатку такою бронею були оснащені Т-64М,Т-72БВ, Т-72БУ, Т-80У,УМ,БМ. А на Т-90М вже встановлюються комплекти "Малахіт" 4-го покоління.

"Очевидно, що до модернізації застарілих машин Міноборони підштовхують серйозні втрати", - пише видання.

На те, що у російських ЗС з'явився дефіцит придатних для бойових дій машин, вказує і звіт британських розвідників.

Згідно з повідомленням військових, Росія вже почала втрачати в боях з українцями найсучасніші танки, яких у підрозділів російської армії, в тому числі воюючих в Україні, всього до 100 одиниць.

Заміна модернізованого і передового обладнання буде особливо складною через санкції, що обмежують доступ Росії до найважливіших компонентів мікроелектроніки, підкреслюють розвідники.

Станом на 7 травня Росія втратила в боях в Україні вже 1122 танків.

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