Російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні 363 дітей.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
"Станом на ранок 20 серпня 2022 року понад 1081 дитина постраждала в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 363 дитини загинули та понад 718 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждали в Донецькій області-377, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.
Так, 19 серпня в результаті артилерійського обстрілу ворогом с.Шевченківське Запорізької області поранена 8-річна дівчинка, а 12 серпня під час обстрілу окупантами Краматорська Донецької області була поранена 12-річна дівчинка.
Також стало відомо про загибель 9-річної дівчинки 27 травня в результаті обстрілу окупантами житлових будинків в с.Велике Артакове Миколаївської області.
Тим часом через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.
Війна в Україні:
Станом на ранок 5 серпня 2022 року понад 1059 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 359 дітей загинули та понад 700 отримали поранення різного ступеня тяжкості
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