З початку повномасштабного вторгнення окупантів також зазнали поранень понад 360 дітей.

В Україні внаслідок збройної агресії РФ загинули 205 дітей.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації загинули 205 дітей, ще 362 зазнали поранень.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали у відомстві.

Тка, згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 117, Київській - 107, Харківській - 91, Чернігівській - 54, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській – 16 та Житомирській – 15.

Стало відомо, що 2 березня у Харкові внаслідок обстрілів окупантами приміщень національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.

Також стало відомо про смерть 30 березня 13-річної дівчинки через отримані травми внаслідок обстрілу с. Вільхівка Харківської області.

15 квітня у Вишгородському районі Київської області в результаті детонації невстановленого вибухового пристрою отримав поранення 17-річний підліток.

В Офісі генпрокурора також повідомили, що внаслідок бомбардувань та обстрілів збройних сил РФ в Україні пошкоджено 1 тис. 018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

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