На Донбасі російські окупанти спробували атакувати на декількох напрямках. Наступи вийшли безуспішними: ЗСУ відбилися, а ворог з втратами відійшов на колишні рубежі.
Цією інформацією поділився прес-центр Генштабу у свіжому інформаційному зведенні на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"Противник здійснив спроби наступальних та штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті рубежі", — повідомили в Генштабі.
Російські окупанти також проводили штурмові дії на Авдіївському напрямку. Вони атакували в районах населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка та Піски, проте ЗСУ успішно захистилися.
Що стосується Донецького напрямку, то тут ворог здійснює артилерійські та авіаційні обстріли. Рашисти проводили бомбардування в районах Лиману та Комишувахи Донецької області, а також Сєвєродонецька та Новозванівки на Луганщині.
Нагадаємо, зараз найзапекліші битви проходять саме на Донбасі. На Луганщині ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ в районах Лисичанська та Сєвєродонецька. Однак українські захисники утримують під контролем трасу Бахмут-Лисичанськ. За словами спікера Міноборони Олександра Мотузяника, бійці ЗСУ ведуть маневрену оборону. Вони можуть залишати певні позиції, щоб провести операцію або перегрупуватися, але це не відступ.
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