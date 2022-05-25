Ворог зазнав втрат і відійшов на попередні рубежі.

На Донбасі російські окупанти спробували атакувати на декількох напрямках. Наступи вийшли безуспішними: ЗСУ відбилися, а ворог з втратами відійшов на колишні рубежі.

Цією інформацією поділився прес-центр Генштабу у свіжому інформаційному зведенні на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"Противник здійснив спроби наступальних та штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті рубежі", — повідомили в Генштабі.

Російські окупанти також проводили штурмові дії на Авдіївському напрямку. Вони атакували в районах населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка та Піски, проте ЗСУ успішно захистилися.

Що стосується Донецького напрямку, то тут ворог здійснює артилерійські та авіаційні обстріли. Рашисти проводили бомбардування в районах Лиману та Комишувахи Донецької області, а також Сєвєродонецька та Новозванівки на Луганщині.

Нагадаємо, зараз найзапекліші битви проходять саме на Донбасі. На Луганщині ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ в районах Лисичанська та Сєвєродонецька. Однак українські захисники утримують під контролем трасу Бахмут-Лисичанськ. За словами спікера Міноборони Олександра Мотузяника, бійці ЗСУ ведуть маневрену оборону. Вони можуть залишати певні позиції, щоб провести операцію або перегрупуватися, але це не відступ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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