Речник МОУ зазначив, що на окремих напрямках ворог має тимчасовий успіх, однак говорити про наступ противника і відступ ЗСУ - не можна.

У Міністерстві оборони прокоментували повідомлення про нібито відступ українських військ на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Він наголосив, що на окремих напрямках російські угрупування мають тимчасовий успіх, однак говорити про наступ противника і відступ ЗСУ - не можна.

За словами Мотузяника, ЗСУ ведуть "маневрену оборону на окремих ділянках фронту". Зокрема, змінюють позиції, відходять в сторону, де це необхідно, а за сприятливих умов проводять контрнаступ.

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Ворог продовжує наступ на сході, сконцентрувавши зусилля на захопленні Сєвєродонецька і Лисичанська. Таким чином росіяни хочуть оточити українські сили.

За інформацією глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, заради цього ворог стягнув сили з інших напрямків, оголивши свої позиції у Маріуполі, під Харковом і на Донеччині.

Інтенсивність боїв навколо Сєвєродонецька має зменшитися до кінця тижня, вважає Гайдай.

Крім того, РФ продовжує завдавати ракетних ударів по інших українських містах, призводячи до жертв серед цивільного населення.

Редакція NYT, своєю чергою, припускає, що у разі провалу наступу РФ "війна може зайти у глухий кут". На думку журналістів, чим далі просуваються росіяни - тим вразливішими вони стають для українських контратак. Зараз армія РФ може, хіба, похизуватися тактичними успіхами у деяких місцях.

У боях з окупантами ЗСУ ліквідували вже 29 450 ворогів і знищили тисячі одиниць техніки противника.

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