За його словами, траса придатна для пересування транспорту. Сьогодні нею скористатися для перевезення гуманітарного вантажу.

Траса Лисичанськ - Бахмут не перекрита для автівок. Окупанти прострілюють її, але не контролюють.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай відреагував на публікації низки ЗМІ, які активно поширювали новину про те, що окупанти відрізали "дорогу життя" Бахмут - Лисичанськ. Першим цю інформацію поширив журналіст Юрій Бутусов.

"Луганщина не відрізана! Траса Лисичанськ-Бахмут не перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є", - заявив Гайдан.

Він наголосив, що інформація про вихід загарбників на трасу не відповідає дійсності.

"Дорога прострілюється, але ми сьогодні вже змогли завезти гумвантажі. Станом на 13 годину пересування дорогою можливе. Деякі заголовки, взагалі, викликають обурення. Писати "Росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ - Бахмут. Луганщина в котлі?" безвідповідально і маніпулятивно. Свої припущення залиште при собі. Чи думали ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають? Який котел? Подумайте про людей", - додав Гайдай.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що під українським контролем перебувають близько 10% території Луганщини.

На Луганщині зупинено роботу останньої газорозподільної станції. Тепер на додачу до відсутності води та світла область повністю залишилася без газу.

Російські окупанти зосередилися на Донбасі та стягнули на Луганщину всі можливі сили. Загарбники масовано обстрілюють регіон. Найближчий тиждень стане вирішальним для області.

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