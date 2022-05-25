Як випливає зі слів Кулеби, переговори перебувають у глухому куті.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що продовження широкомасштабного наступу окупаційних військ Російської Федерації на Донбасі свідчить про їхню відмову вести зараз переговори про припинення війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в публічному інтерв'ю ведучій телеканалу CNBC (США) Хедлі Гембл у Давосі, яке транслювалося у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, українського міністра запитали про те, на якому етапі зараз перебувають переговори, аби домовитися з Росією про мир, з часу проведення зустрічі глав МЗС України і Росії, яка відбулася 10 березня в турецькій Анталії.

Як випливає зі слів Кулеби, переговори перебувають у глухому куті.

"Ви знаєте, Росія здійснює широкомасштабний наступ на Донбасі, і ви можете згадати будь-який фільм про Другу світову війну, і ви легко зможете уявити, якою зараз є битва на Донбасі - танки, артилерія, бойові гелікоптери, повітряні атаки, реактивні системи залпового вогню. Усе залучене", - наголосив Кулеба.

"Коли ви здійснюєте таку операцію, ви, по суті, кажете "ні" переговорам. Якби Росія віддала перевагу переговорам над війною, вони би діяли по іншому", - додав Кулеба.

При цьому глава МЗС зазначив, що коли відбувається війна, то Україна потребує буквально усього, аби виграти цю війну.

"До тих пір, поки війна продовжується, це означає, що треба зробити більше. Зараз ми стикаємося з великим питанням критичного браку реактивних систем залпового вогню. Росія має достатню кількість і вони покривають вогнем квадратні кілометри нашої території, вбиваючи і руйнуючи усе. Нам потрібне таке озброєння якомога скоріше. Ми відчайдушно чекаємо на їхнє прибуття", - наголосив Кулеба.

Також він сказав, що на фінансовому фронті українська економіка більше страждає від руйнувань, які здійснює російська армія, аніж страждає російська економіка від санкцій Заходу.

"До тих пір, поки Росія заробляє гроші на продажах нафти і газу, її кишені достатньо повні", - додав Кулеба.

Він зазначив необхідність запровадження санкцій проти російських енергоносіїв.

"Ми повинні серйозно переосмислити політику санкцій", - сказав міністр.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступ на сході, сконцентрувавши зусилля на захопленні Сєвєродонецька і Лисичанська. Таким чином росіяни хочуть оточити українські сили.

За інформацією глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, заради цього ворог стягнув сили з інших напрямків, оголивши свої позиції у Маріуполі, під Харковом і на Донеччині.

Інтенсивність боїв навколо Сєвєродонецька має зменшитися до кінця тижня, вважає Гайдай.

Крім того, РФ продовжує завдавати ракетних ударів по інших українських містах, призводячи до жертв серед цивільного населення.

Редакція NYT, своєю чергою, припускає, що у разі провалу наступу РФ "війна може зайти у глухий кут". На думку журналістів, чим далі просуваються росіяни - тим вразливішими вони стають для українських контратак. Зараз армія РФ може, хіба, похизуватися тактичними успіхами у деяких місцях.

У боях з окупантами ЗСУ ліквідували вже 29 450 ворогів і знищили тисячі одиниць техніки противника.

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