Росіяни намагаються здатися в полон навіть під час розвідки боє, але не завжди успішно.

Російські окупанти готові тікати з Херсону, щоб врятуватися від смерті.

Про це заявив керівник підрозділу Terra Микола (Абдула) Волохов в інтерв'ю Радіо НВ.

"Звісно, вони готові тікати, готові рятуватися. Насамперед тому, що це москалі. Вони прийшли на нашу землю. І я знаю з перехоплень, що вони зовсім не відчувають якоїсь життєвої потреби, яку ми відчуваємо, стояти тут до кінця, вмирати за цю землю. І вони, звісно, готові тікати. Для них це просто армія! Це просто наказ. Якщо вони можуть втекти, вони тікають. Якщо вони можуть піднімати білий прапор, вони його піднімають", - заявив Волохов. Відео дня

Українські воїни бачили спроби окупантів здатися навіть під час розвідки боєм, щоправда, не завжди вдало. Воїн наголосив, що не відчуває в окупантах надстійкості чи надмотивованості, чи бажання виконати наказ за будь-яку ціну.

"ЗСУ ще не показали далеко і частини свого потенціалу на Херсонському напрямку, що можна з ними зробити. Я впевнений, що вони втечуть, і ми відженемо їх до Херсона щонайменше, а там уже подивимося", - резюмував він.

Звільнення Херсонщини: що відомо

Наприкінці серпня українські війська пішли в масштабний контрнаступ. Звільнення територій від російських окупантів триває і у Херсонській області. Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку від загарбників звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів земель.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що на Херсонському напрямку в окупантів спостерігається паніка. Вони вже тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених. Він додав, що незабаром на РФ чекає новий котел, адже просування ЗСУ неминуче.

На цьому тлі окупаційна влада Херсонщини почала оголошувати "евакуацію" мешканців на лівий берег Дніпра.

Аналітики Financial Times спрогнозували, що вже цього тижня Збройні Сили України можуть звільнити Херсон.

Тим часом на Херсонщині ЗСУ знищують склади боєприпасів окупант. В ОК "Південь" розповіли, що зараз тривають активні дії із закріплення позицій ЗСУ на звільнених територіях. Проводяться стабілізаційні заходи в деокупованих населених пунктах.

Полковник Світан також вже сказав, коли чекати хороших новин з Херсонщини.

Експерт Олег Соскін також зазначив, що "зелених коридорів" для окупантів не буде. А тому рашисти зможуть покинути Херсон тільки якщо здадуться в полон або загинуть.

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