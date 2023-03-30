Засуджена є суддею, вона брала участь в реалізації злочинної політики держави-окупанта, спрямованої на зміну демографічного складу населення в Криму.

При публічному обвинуваченні прокуратури Автономної республіки Крим до 10 років позбавлення волі заочно засуджено судю, яка причетна до депортації кримчанина з території тимчасово окупованого півострова.

Як повідомила Прокуратура АР Крим і м. Севастополя, вона визнана винною в порушенні законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу). Зазначається, що після окупації півострова "суддя" перейшла на службу до незаконно створених судових органів та обійняла керівну посаду "голови Армянського міського суду Республіки Крим". Засуджена брала безпосередню участь в реалізації злочинної політики держави-окупанта, спрямованої на зміну демографічного складу населення в Криму.

"Суддя" достовірно знала, що з 2014 року жителі Криму мають статус осіб, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Всупереч цьому, вона ухвалила рішення про видворення громадянина України з території тимчасово окупованого півострова. Незаконне рішення було мотивоване нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням "правил перебування на території Російської Федерації". Однак жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації РФ в Криму для проживання громадян України на тимчасово окупованій території півострова за національним законодавством не передбачені", - йдеться в повідомленні.

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Тому, як наголосили в прокуратурі, зазначене є серйозним порушенням вимог ст. 49 Конвенції про захист цивільного населення 1949 року, що забороняє, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території.

"Це перший в Україні вирок за депортацію цивільного населення з окупованого півострова. Свого роду прецедент у національній правовій системі. Ми бачимо, як послідовна та наполеглива робота органів правопорядку автономії руйнує міф про "безкарність окупаційної влади в Криму", – зазначив керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний.

У прокуратурі також зазначили, що наразі ще три обвинувальні акти про аналогічні злочини розглядаються судами. До Міжнародного кримінального суду скеровано три інформаційні повідомлення з доказами масового видворення громадян України з тимчасово окупованого півострова, насильницького переміщення жителів Криму на материкову частину України, депортації кримських в’язнів до місць позбавлення волі на території РФ.

"Використання в комплексі національних та міжнародних правових механізмів притягнення до відповідальності є запорукою невідворотності покарання осіб, які вчиняють воєнні злочини на півострові, а також відновлення справедливості, що є вкрай важливим для потерпілих та загалом для осіб, що вимушені жити в окупації", – наголосив Поночовний.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, мова йде про суддю Ларису Ліхачову.

Депортація українців до РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти почали масову депортацію українців. З окупованих територій в РФ вивозилися як діти, так і дорослі. Відомі випадки депортації населення Маріуполя та Олешок у Херсонській області.

Крім того, в даний час українській владі відомо про 19,5 тис. українських дітей, які були депортовані окупантами в Росію, але ця цифра не остаточна.

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