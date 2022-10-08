Йдеться про дітей з батьками та літніх людей.

Окупанти хочуть вивезти мешканців окупованої частини Херсонської області до Криму та Російської Федерації.

Про це заявив колаборант Кирило Стремоусов, пише російське пропагандистське агентство РБК.

Зазначається, що російські загарбники хочуть вивезти літніх людей і дітей із батьками "на кілька тижнів на відпочинок" на окупований півострів, Ростовську область та Краснодарський край.

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Вказується, що завтра, 9 жовтня запрацюють спеціальні центри.

"До 10 тис. кожна область та край готові прийняти... Всі, абсолютно всі, хто хоче, може приїхати", — заявив колаборант.

Ситуація на Херсонщині

Продовжується контрнаступ ЗСУ в Херсонській і в Харківській областях. 6 жовтня повідомлялося про звільнення 29 населених пунктів на півдні з початку цього місяця.

З 1 жовтня в Херсонській області звільнили і стабілізували більше 500 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів.

3 жовтня стало відомо, що Архангельське та Миролюбівка у Херсонській області офіційно звільнені від окупантів.

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