Внаслідок цього 108 окупантів було вбито, 136 - поранено.

За останню добу окупанти завдали майже 300 ударів різними системами залпового вогню та артилерією у напрямку Вугледара, провели 34 штурми, проте їхні дії успіху не мали.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. За його словами, росіяни вже декілька місяців підряд роблять спроби прорвати там нашу оборону.

"Зараз вони також там концентрують сили, концентрують такі агресивні потужні удари по нашій обороні. За цю добу вони 299 ударів різними системами залпового вогню, артилерією завдали у цьому напрямку, провели 34 штурми. Але їхні всі дії не увінчалися успіхом, вони зазнавали втрат, зокрема, 108 людей було вбито, 136 окупантів було поранено", - сказав він.

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За словами Череватого, російські загарбники хочуть, прорвавши оборону ЗСУ, рухатися далі в район Покровська та Добропілля.

"І мета їхня на цьому напрямку і на напрямку Бахмуту – захопити українську Донеччину і подати як певну ціль так званої "спеціальної воєнної операції", нібито звільнення народу "ЛНР" і "ДНР". Цих термінів у них вже було поставлено дуже багато, проте жодний з тих термінів не увінчався успіхом, вони завжди зазнавали поразки", - наголосив речник.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські захисники відбили ворожі атаки в районі Бахмута, Вугледара та ще 10 населених пунктів на Донбасі.

За словами президента Володимира Зеленського, ситуація на фронті під Бахмутом та Вугледаром Донецької області залишається надзвичайно гострою.

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