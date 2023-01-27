Окупанти свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них.

Ситуація на фронті під Бахмутом та Вугледаром на Донеччині залишається надзвичайно гострою.

"Ситуація на фронті і, зокрема, на Донеччині – під Бахмутом та Вугледаром залишається надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них", - зазначив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що російські окупанти здійснюють обстріл населених пунктів артилерією, авіацією, ракетами.

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"Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою", - наголосив президент України.

Він зазначив, що наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині, – справжні герої. Президент подякував українським захисникам за хоробрість.

Ситуація під Бахмутом і Вугледаром: подробиці

За словами речника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, ворог не полишає спроб наступу поблизу Вугледара на Донеччині, однак зазнає значних втрат від Сил оборони і відступає.

За інформацією Череватого, лише минулої доби ворог здійснив на цьому напрямку 322 обстріли та відбулося 58 бойових зіткнень. Втрати особового складу окупантів склали 109 чоловік вбитими та 188 - пораненими. Також було знищено чотири танки, три БМП, три гармати і три безпілотники "Орлан-10".

У Східному угрупованні військ повідомили, що окупанти постійно вдаються до штурмів на Бахмутському напрямку, Авдіївському та Вугледарському напрямках, щоб прорвати українську оборону.