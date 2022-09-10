Загарбники також намагаються відновити рух через міст Каховської ГЕС, ділянка якого перебуває під вогневим контролем Збройних сил України.

Російські загарбники намагаються вербувати відставних військових у Киргизстані та посилювати резервістами тимчасово окупований Херсон.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, у результаті дій Сил оборони на Південнобузькому напрямку втрати підрозділів 106-ї повітрянодесантної дивізії Збройних Сил Російської Федерації тільки за попередню добу склали понад 58 осіб вбитими. Командування окупаційних військ проводить заходи з відновлення боєздатності підрозділів 1-го армійського корпусу за рахунок переведення вцілілого після бойових дій особового складу до інших підрозділів. Так, за наявною інформацією, залишки особового складу від так званого батальйону спеціального призначення "хан" переведено до 9-го полку морської піхоти", - поінформували у Генштабі.

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При цьому сказано, що серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень.

"Російське керівництво постійно шукає нові джерела поповнення резервів. Обіцяючи високе грошове утримання та соціальний пакет, намагається вербувати, через групи у соціальних мережах, "добровольців" серед відставних військових у Киргизькій Республіці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у звʼязку з наближенням підрозділів Сил оборони у Херсонській області командування російських окупаційних військ намагається посилити Херсон за рахунок переміщення резервів. Так, у обласному центрі помічали нові підрозділи супротивника, військовослужбовці яких погано орієнтуються у місті.

Також загарбники намагаються вести роботи з відновлення руху через міст Каховської ГЕС, ділянка якого перебуває під вогневим контролем Збройних сил України.

"У Новій Каховці загарбники посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ Росії - перевіряють мобільні пристрої, шукають громадян, які допомагають Збройним силам України. Схожа ситуація і в Енергодарі Запорізької області", - йдеться в оперативній інформації.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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