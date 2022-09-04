Крім того, в районі Херсона військовослужбовці одного з полків РФ підняли бунт і відмовилися від участі у бойових діях.

У російських окупантів зберігається проблема із поповненням втрат у живій силі, тож вони вербують засуджених у Донецьку.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Разом з тим, проблемним для противника залишається питання поповнення своїх втрат у живій силі. Так, у виправній колонії №124 міста Донецьк представники приватної військової кампанії "Вагнер" намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу", - розповіли у Генштабі.

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Також в районі Херсона військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу РФ підняли бунт та написали відмови від участі у бойових діях.

"Відомо, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома", - йдеться у зведенні.

Як повідомляв УНІАН, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 49500 чоловік особового складу.

За минулу добу ЗСУ ліквідували одразу 450 окупантів. А ще українські захисники знищили сімдесят одиниць ворожої техніки.

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