Протистояння в генштабі країни-окупанта через провали "спецоперації" набирає сили.

Російські окупанти все ще налаштовані продовжувати війну в Україні. Водночас генерали країни-окупанта почали приховане протистояння через провали "спецоперації".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Для "компенсування" втрат, які РФ старанно приховує, на війну відправлять випускників училищ.

"Наразі відсутні ознаки намірів Кремля завершити війну в Україні найближчим часом. Натомість продовжуються спроби проводити так звану "приховану мобілізацію". Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ. Подібним чином поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті. Зокрема, із запланованого на 25 червня випуску "рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова" більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України", - йдеться у повідомленні.

РФ залучила у війні проти України майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000). Частину що залишилась прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у випадку виникнення інших надзвичайних ситуацій. Наразі парк автомобільної техніки окупанти намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин.

Також у розвідці повідомили про розгортання процесу поділу влади між генералами російського генштабу.

"Пробуксовування "спеціальної військової операції" стало каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету. Зокрема у генеральному штабі. Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння", - зазначили у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, розвідувальна спільнота США вважає, що війна президента Росії Володимира Путіна в Україні, ймовірно, стане "більш непередбачуваною та ескалаційною" найближчими місяцями.

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