Наступний крок Путіна буде важко передбачити частково тому, що "Путін стикається з невідповідністю між його амбіціями та поточним потенціалом російських військових".

Розвідувальна спільнота США вважає, що війна президента Росії Володимира Путіна в Україні, ймовірно, стане "більш непередбачуваною та ескалаційною" найближчими місяцями.

Про це заявила Конгресу директор національної розвідки Авріл Хейнс, пише CNN.

Хейнс окреслила похмуру і невизначену картину наступного етапу путінського вторгнення.

Вона сказала, що його наступний крок буде важко передбачити частково тому, що "Путін стикається з невідповідністю між його амбіціями та поточним потенціалом російських військових".

Хейнс сказала, що ситуація на місцях може "підвищити ймовірність того, що президент Путін вживе більш рішучих заходів". "Включаючи введення воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва чи потенційно ескалацію воєнних дій", - сказала вона.

За її словами, розвідувальна спільнота не вірить, що Путін застосує ядерну зброю, якщо не відчує, що Росії загрожує існування.

Генерал-лейтенант Скотт Беррієр, голова Розвідувального управління Міністерства оборони, також окремо заявив, що США не очікують, що Росія найближчим часом застосує тактичну чи бойову ядерну зброю.

Хейнс також заявила, що цілі Путіна сягають далеко за межі Донбасу. "Навіть якщо вони досягнуть успіху, ми не впевнені, що бойові дії на Донбасі фактично покладуть край війні", - сказала вона.

У найближчій перспективі Путін, за її словами, хоче захопити Донецьку та Луганську області, взяти під контроль місто Херсон та потенційно розширити сухопутний шлях у невизнане Придністров'я. Але розвідувальна спільнота вважає, що для досягнення Придністров'я Путіну потрібно буде провести повну мобілізацію всередині Росії, чого він досі не зробив.

"Оскільки і Росія, і Україна вважають, що вони можуть продовжувати домагатися прогресу у військовому відношенні, ми не бачимо життєздатного шляху переговорів, принаймні у короткостроковій перспективі", - сказала Хейнс.

Нагадаємо, в середині квітня в Росії оголосили чергову мету так званої "спецоперації" — захоплення півдня нашої країни і вихід до кордону з Придністров'ям. Минулого тижня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в інтерв'ю УНІАН підтвердив ці плани окупантів. За його словами, такі заяви звучали з вуст окремих російських воєначальників.

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