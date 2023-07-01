Загарбники збираються кремувати близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців.

На території окупованого Бердянського порту у Запорізькій області російські загарбники облаштували крематорій для кремації загиблих на фронті росіян.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії", - сказано у зведенні.

Відео дня

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту.

"На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу. Слід зазначити, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку", - йдеться у зведенні.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська намагаються приховати наслідки теракту на Каховській ГЕС. Зокрема, загарбники привезли в одне з сіл Херсонщини пересувний крематорій. Окупанти спалюють тіла загиблих мешканців без ідентифікації.

Вас також можуть зацікавити новини: